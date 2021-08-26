Египет назвали одним из самых востребованных направлений у россиян

Египет станет одним из самых востребованных направлений у российских туристов осенью — ежемесячно его смогут посещать до 200 тыс. путешественников. Об этом сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из распоряжения Росавиации следует, что с 27 августа прямые перелеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх на побережье Красного моря станут доступны из 41 региона России.

«Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour уточнили, что в настоящий момент пока речь идет о регулярных, а не чартерных рейсах, поскольку на совещании в Росавиации у чартерных перевозчиков не было шансов получить допуски.

Вместе с тем вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что объем перевозок из столицы на курорты Египта может вырасти по сравнению с нынешней ситуацией в три раза.

«Если египетские авиакомпании будут использовать свои квоты в полном объеме, а самолеты будут максимальной вместимости, то курорты Египта смогут посещать не менее 90 тыс. туристов из Москвы ежемесячно», — сказал он.

В то же время, говоря о других городах России, Горин обратил внимание на то, что аффилированные с туроператорами и обычные авиакомпании получат возможность, минуя московский авиаузел, отправлять в Хургаду и Шарм-эш-Шейх около 100 тыс. путешественников в месяц.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Улетная пора: куда и на каких условиях поехать туристам в сентябре