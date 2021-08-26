Захарова сообщила о выходе на связь с находящимся в Кабуле российским социологом

С российским социологом и политтехнологом Максимом Шугалеем, который в настоящий момент находится в Кабуле, всё в порядке. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С Шугалеем всё нормально. Связь есть», — сказала она журналистам.

Ранее в этот же день об исчезновении Шугалея после взрывов в аэропорту Кабула заявила заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Она отметила, что не может дозвониться до него.

Жена Шугалея Наталья в беседе с РЕН ТВ отметила, что общалась с мужем утром и повода для беспокойства нет.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани.

СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек, в том числе четыре американских морпеха. Около 120 человек пострадали. Как отметила Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.