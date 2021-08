Меркель заявила о планах продолжить эвакуацию из Афганистана после 31 августа

Для находящихся в аэропорту афганского Кабула существует большой риск, однако Германия продолжит прикладывать усилия для эвакуации людей. Об этом заявила журналистам в четверг, 26 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы знаем, что временное окно закрывается <…> Те, кто не мог быть вывезен по «воздушному мосту» — мы их не забудем, мы будем дальше пытаться вывезти их», — цитирует Меркель газета Die Welt.

По словам канцлера, ситуация вокруг аэропорта Кабула очень сложная и риск для людей, находящихся там, «огромный».

Меркель подчеркнула, что вопрос эвакуации обсуждается по линии МИД ФРГ с представителями «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Дальнейшие действия будут скоординированы на международном уровне, добавила она.

Ранее в четверг Германия осуществила последний эвакуационный рейс из Кабула. При этом представитель министерства иностранных дел ФРГ Маркус Потцель заявлял, что Афганистан можно будет покинуть и по истечении последнего установленного срока эвакуации 31 августа.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. По данным Пентагона, первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани.

СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

Сообщается о десятках раненых. Газета Afghanistan Times отмечает, что не менее 15 человек погибли в результате взрывов. Однако корреспондент The New York Times в Афганистане Фахим Абед сообщил о более 40 погибших. При этом The Wall Street Journal пишет, что у аэропорта Кабула погибли четыре американских морских пехотинца.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в скором времени может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из Кабула.