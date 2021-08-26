Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Загруженность столичных дорог вечером 26 августа оценивается в девять баллов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в городе осложнилось до девяти баллов. Затруднения вызваны вечерним часом пик, неблагоприятными погодными условиями, а также проведением дорожных работ», — говорится в сообщении.

Наиболее серьезные пробки наблюдаются в центре мегаполиса и в районах проведения дорожных работ: внутренняя и внешняя стороны Рижской эстакады ТТК, Северянинский путепровод, внешняя сторона в районе 91-го км МКАД, внутренняя сторона на 85-м км МКАД, Волгоградский проспект, дом 45, а также внешняя и внутренняя стороны у 8-го км МКАД, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Дептранс рекомендовал водителям отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время и пользоваться городским транспортом.

Накануне два автомобиля столкнулись в Москве, в результате чего один из них перевернулся. Как минимум два человека обратились за медицинской помощью. Движение в районе аварии быстро восстановили.