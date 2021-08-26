В Госдуме ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа

Президент России Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявляли о готовности работать с Украиной, однако украинская сторона не хочет идти на переговоры. Об этом в четверг, 26 августа заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Украина всё больше и больше понимает, что они уподобляются обезьяне с гранатой: не знают, куда бросить и с кем дружить. То Россия для них враг, «агрессор», то им нужен российский газ, чтобы поддержать свою экономику и не заморозить страну», — заявил он каналу «Дума ТВ».

По его словам, вместо того чтобы приезжать на переговоры, Украина находит незначительные нарушения в документах и стараются через международные суды взыскать с России «несуществующие, абсурдные суммы».

Ранее в этот день гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит российского газа через Украину нужно сохранить как минимум еще на десять лет после завершения в 2024 году текущего контракта с «Газпромом». По его словам, в настоящее время отсутствуют гарантии того, что контракт будет продлен.

Он убежден, что 100-процентная заполняемость «Северного потока – 2» позволит российской стороне отказаться от транзита.

24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия не заинтересована в том, чтобы прекращать транзит газа через территорию Украины. Он также подчеркивал, что российская сторона всегда выполняла обязательство по доставке газа в Европу, проблемы были у украинской стороны.

За день до этого глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о готовности страны продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой. Ранее Витренко также предполагал, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

28 июля политолог Дмитрий Корнейчук предупредил о дефиците газа на Украине даже при условии сохранения транзита в объеме 15–20 млрд куб. м. Через пару лет, по мнению Корнейчука, Украина будет вынуждена «чуть ли не на коленях поползти» к России, чтобы договориться о том, чтобы через ее территорию оставили хоть какой-то транзит газа для того, чтобы поддерживать газоснабжение внутри страны.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.