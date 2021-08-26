В Москве стартовал масштабный фестиваль Russian Creative Week, крупнейший креативный медиахолдинг страны. Национальную Медиа Группу представила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В компании разработали целую систему поиска талантов. Собственный механизм дополняет государственные меры поддержки.

«Мы все прекрасно понимаем, что Россия очень богата талантами. Мы как компания, конечно, тоже не можем опираться только на государственные меры поддержки. Ну, например, в 2018 году мы запустили собственную систему питчинга, первый такой «Питч Лаб» для «СТС Медиа». И вот что мы видим и что мне кажется очень важным, у нас в 2018 году это начиналось — где-то 200 городов у нас присутствовало в «Питч Лабе». В 2020-м уже почти 250 городов, представители у нас были в «Питч Лабе», и что очень важно — 19 поселков», — отметила Баланова.

«Мне кажется очень важным, что мы идем не только в большие города, потому что мы все с вами помним про Ломоносова, у нас не только из больших городов могут рождаться таланты», — заключила генеральный директор НМГ.

В ходе фестиваля эксперты определили, что креативная индустрия России развивается активно. Набирают популярность онлайн-кинотеатры, видеосервисы и платформы цифрового контента. Российский креативный продукт также выходит на международные рынки. Вклад в экономику страны креативной отрасли в 2020 году эксперты АСИ оценили в 4,37%, что значительно выше среднемирового показателя.

Однако самая острая проблема отрасли прежняя — пираты. Участники рынка подписали антипиратский меморандум. Создатели контента надеются на принятие отдельного закона. Документ могут рассмотреть уже на первой сессии ГД VIII созыва.

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