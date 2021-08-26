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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени следил за ее поисками

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Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени следил за ее поисками. Об этом сообщил в четверг, 26 августа, волонтер Никита, искавший школьницу.

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«Он [подозреваемый] присутствовал в штабе по поиску, проверял, подходил к арке и слушал задачи. Он был как зевака. Просто присутствовал в штабе, не выезжал на поиски, не брал задачи», — сказал Никита в беседе с РЕН ТВ.

Ранее в этот день издание URA.RU со ссылкой на местную жительницу сообщило, что подозреваемый в убийстве владел частным детсадом «Маленький гном», в который набирали детей до трех лет. Учреждение прекратило свою деятельность в 2012 году.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил ее тело в холодильнике.

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного, семейного человека.

Следствие попросило арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»). Следствие ходатайствует об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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