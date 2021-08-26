Прямой эфир
Спорт
«Спартак» дома проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Мир
Еще один взрыв прогремел в Кабуле
Общество
Минздрав разрешил применение «ЭпиВакКороны-Н» лицам от 18 до 60 лет
Мир
Меркель заявила о планах продолжить эвакуацию из Афганистана после 31 августа
Туризм
«Аэрофлот» может подменить «Победу» на рейсах по РФ из-за нехватки пилотов
Мир
Число пострадавших при взрыве на складе в Казахстане возросло до 60
Интернет
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Общество
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
Более 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула

В Booking.com заявили о намерении обжаловать штраф ФАС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Booking.com намерено обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 26 августа.

Правила съема: Турция предупредила о мошенничестве с отелями
Отдыхающие становятся жертвами фишинга и обмана в рекламе

«Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — приводит ТАСС заявление компании.

В Booking.com отметили, что разочарованы таким решением службы, так как компания, как говорится в заявлении, всегда вносила вклад в развитие индустрии туризма. Руководство сервиса уверено, что практика его цен является справедливой и позволяет поддерживать экосистему путешествий

«Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом», — подчеркнули в компании.

Ранее в этот же день ФАС оштрафовала сервис за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В службе заявили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Гостиницы из-за данных действий компании не могли устанавливать цены ниже, чем на Booking.com, подчеркнули в ФАС.

В декабре 2020 года в отношении Booking.com было возбуждено дело на основании обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Компания была признана нарушившей п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021