В Booking.com заявили о намерении обжаловать штраф ФАС

Руководство Booking.com намерено обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 26 августа.

«Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — приводит ТАСС заявление компании.

В Booking.com отметили, что разочарованы таким решением службы, так как компания, как говорится в заявлении, всегда вносила вклад в развитие индустрии туризма. Руководство сервиса уверено, что практика его цен является справедливой и позволяет поддерживать экосистему путешествий

«Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом», — подчеркнули в компании.

Ранее в этот же день ФАС оштрафовала сервис за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В службе заявили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Гостиницы из-за данных действий компании не могли устанавливать цены ниже, чем на Booking.com, подчеркнули в ФАС.

В декабре 2020 года в отношении Booking.com было возбуждено дело на основании обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Компания была признана нарушившей п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.