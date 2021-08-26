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«Аэрофлот» может подменить «Победу» на рейсах по РФ из-за нехватки пилотов

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«Аэрофлот» может подменить свою низкобюджетную «дочку» — авиакомпанию «Победа» на некоторых рейсах по России и начать перевозку пассажиров лоукостера на своих самолетах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к группе «Аэрофлот».

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По словам одного из собеседников, действительно рассматривается возможность временной передачи некоторых рейсов «Победы» премиальному «Аэрофлоту» из-за высокой нагрузки на пилотов лоукостера и точечной нехватки членов летных экипажей в данный момент времени, но окончательное решение еще не принято. Он добавил, что для «Аэрофлота» это первый такой опыт внутригрупповой передачи рейсов.

В ближайшую неделю «Аэрофлот» может заменить «Победу» более чем на 20 российских рейсах (ежедневно по два рейса из терминала D аэропорта Шереметьево и обратно). По предварительной информации, первые рейсы могут быть переданы уже завтра, 26 августа: из Москвы в Уфу и Владикавказ (Беслан). Планируется, что «Аэрофлот» будет выполнять полеты вместо «Победы» на самолетах Boeing 738 (37 самолетов в парке) со своими экипажами. Уровень сервиса на переданных «Аэрофлоту» рейсах будет как у лоукостера: без еды и с ограниченной нормой провоза ручной клади.

Источник «Известий» пояснил, что для передачи «Аэрофлоту» подбираются рейсы «Победы» с небольшой загрузкой из-за разных компоновок кресел в самолетах у двух авиакомпаний. У лоукостера воздушный парк полностью состоит из одного типа воздушного судна с одним классом обслуживания — 44 Boeing 737-800 в конфигурации на 189 кресел, тогда как у «Аэрофлота» самолеты этого же типа рассчитаны на перевозку 138 пассажиров в экономическом классе и 20 — в бизнес. Если пассажиров окажется на рейсе больше числа кресел в экономклассе, то их могут рассадить на кресла в бизнес-классе без доплаты. Например, на рейсах из Москвы в Уфу и Владикавказ 26 августа выкуплено больше 138 билетов, сказал «Известиям» источник в «Аэрофлоте».

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