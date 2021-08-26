Четыре американских морпеха погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула

В результате взрыва у аэропорта Кабула погибли четыре американских морских пехотинца, сообщает The Wall Street Journal 26 августа.

Как уточняет издание, посол США в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Кроме того, еще трое военнослужащих пострадали.

В Пентагоне сообщения о погибших и пострадавших военных подтвердили. Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби опубликовал в своем Twitter соответствующее заявление, не указав, о каком числе военнослужащих идет речь.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошло два взрыва. По словам Кирби, первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани.

СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

Больница скорой помощи в Кабуле сообщила, что 60 раненых прибыли в их учреждение в течение 90 минут после нападений, передает Al Jazeera. Газета Afghanistan Times отмечает, что не менее 15 человек погибли в результате взрывов.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тех, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey следует немедленно уйти оттуда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 августа предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из Кабула.