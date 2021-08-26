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Более 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула
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Очевидец рассказал о взрыве у аэропорта в Кабуле

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Взрыв прогремел около гостиницы, располагавшейся в непосредственной близости от аэропорта в Кабуле. Об этом рассказал владелец местного кафе Байдер Палар Эль Хэльдада в беседе с РЕН ТВ в четверг, 26 августа.

Мужчина уточнил, что находился неподалеку от того места, где прогремел взрыв.

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«Услышали взрыв и множество людей, где-то 200 человек бегущих. Мы не видели крови или раненых, только позже в интернете наткнулись на фотографии пострадавших. Взрыв прогремел около гостиницы. Госпиталь не так далеко от аэропорта, где-то в 2 км. И это единственный госпиталь в Кабуле, в котором принимают экстренно», — сказал Байдер Палар Эль Хэльдада.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что среди пострадавших есть граждане США.

СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

Больница скорой помощи в Кабуле сообщила, что 60 раненых прибыли в их учреждение в течение 90 минут после нападений, передает Al Jazeera. Газета Afghanistan Times отмечает, что не менее 15 человек погибли в результате взрывов.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 августа предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из Кабула.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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