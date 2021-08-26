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Определились соперники «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов

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«Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». В Турции в четверг, 26 августа, состоялась жеребьевка группового турнира.

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Петербургский клуб, являющийся единственной российской командой, которая выступит в Лиге чемпионов в текущем сезоне, сыграет в группе Н, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день украинский футбольный клуб «Шахтер» вышел в групповой этап турнира. Его ответный матч отборочного раунда с «Монако» закончился ничьей (2:2). В первом матче «Монако» проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1.

Первый тур группового этапа ЛЧ пройдет 14–15 сентября, а шестой, завершающий, 7–8 декабря. Точные даты проведения игр будет объявлены позднее. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, занявшие третьи места, перейдут в плей-офф Лиги Европы. Таким образом, они смогут побороться за путевки в 1/8 финала с командами, которые заняли вторые места в групповом этапе этого турнира.

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