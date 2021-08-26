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Фестиваль короткометражного кино «Кинолес» пройдет в Петербурге

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В петербургском поселке Лисий Нос 27 августа стартует бесплатный фестиваль короткометражного кино «Кинолес». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В программе трехдневного фестиваля примут участие 18 мини-фильмов, которыми на берегу Финского залива, на пляже «Морские Дубки», смогут насладиться все желающие. Также киноманов ждут мастер-классы, выступления музыкантов и фуд-корт с едой на любой вкус, передает телеканал «78». 28 и 29 августа на площадке фестиваля пройдет турнир по волейболу и буккроссингу, а для самых маленьких создана «Детская поляна».

Ранее в Татарстане начался фестиваль уличных мультфильмов. Он проводится в онлайн-режиме. В нем участвуют анимационные картины, выполненные детьми в возрасте от 4 до 18 лет. В состав жюри входят режиссеры и художники киностудии «Союзмультфильм», а также преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. Победители станут известны 31 октября.

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