Похолодание до +8 градусов ожидается в Омской области

Жителей Омской области предупредили об ухудшении погодных условий в выходные. На смену аномальной жаре придет похолодание до +8 градусов и ливни.

По данным синоптиков, 27 августа в ночное время температура составит +13…+18 градусов. Местами возможен туман, осадки не ожидаются. В дневные часы воздух прогреется до +26…+31 градуса. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с.

28 августа в ночные часы температура опустится до +8 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 8–13 м/с. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». В течение дня дожди продолжатся, в отдельных районах выпадет град.

В выходные ветер усилится до 18 м/с.

Ранее резкое похолодание спрогнозировали для Тюменской области. Погода изменится 27 августа. По данным синоптиков, в регионе выпадут осадки.