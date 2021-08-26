В ЭИСИ обсудили развитие доступной городской среды

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Развитие доступной городской среды». В ходе встречи специалисты отметили, что со стороны населения российских городов уменьшилось количество жалоб на темпы благоустройства.

По словам участников обсуждения, в больших и малых населенных пунктах России стало комфортнее жить за счет новых технологий, которые позволяют ускорить и удешевить данный процесс. Однако во многих населенных пунктах подобное развитие идет очень медленно. По мнению экспертов, главной проблемой является создание объектов благоустройства, что называется, для галочки.

«Потому что вот это вот словосочетание «доступная среда» — все воспринимают ее действительно в прямом смысле, что доступная должна быть только среда, но забывают, что должны быть и понедельники, и вторники, и другие дни недели», — сказал паралимпиец, член Общественной палаты России Сергей Бурлаков.

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