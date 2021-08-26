Число пострадавших при взрыве на складе в Казахстане возросло до 60
Число пострадавших в результате взрыва на складе в воинской части на юге Казахстана возросло до 60, из них 11 военных. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации Жамбылской области.
Ранее сообщалось о 32 пострадавших. Они госпитализированы в городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями. Данных о погибших нет.
«В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)», — приводит сообщение «Sputnik Казахстан».
Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области ранее в этот же день. К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.
Вблизи места происшествия перекрыли дорожное движение, а также временно закрыли ведущую к воинской части железную дорогу.
Кроме того, власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.