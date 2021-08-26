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Временное ограничение охоты ввели в Самарской области

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Временный запрет на осуществление спортивной и любительской охоты установили в Самарской области. Соответствующее решение принято на экстренном заседании правительства региона в связи с пожарной опасностью.

По словам председателя правительства Виктора Кудряшова, в ряде муниципалитетов произошли пожары со значительным материальным ущербом. Возгорания зафиксированы в Борском, Кинельском, Клявлинском, Хворостянском районах. А также в окрестностях Тольятти. По данным МЧС, одной из причин пожаров стало неосторожное обращение с огнем на охоте. Об этом сообщает НИА «Самара».

Пожарная обстановка в Самарской области ухудшилась с наступлением жаркой и сухой погоды. Возгорания на территории лесного фонда фиксируются ежедневно.

На текущий момент граждане получили свыше 10 тыс. разрешений на охоту. Точный срок действия ограничения неизвестен.

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