Первая партия вакцины от гриппа поступила в Брянскую область

Больше 200 тыс. доз вакцины против гриппа поступили в Брянскую область. Препарат предназначен для взрослых.

По словам специалистов, прививочная кампания стартует 1 сентября. Прививки против гриппа поставят свыше 700 тыс. жителей региона — это порядка 60% населения области. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ГТРК «Брянск».

В регион доставлен препарат «Совигрипп». Вторая поставка вакцины ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Омская область получила почти 269 тыс. доз отечественной вакцины от гриппа. Это 28,6% от планируемого количества вакцины для иммунизации взрослого населения.