Прямой эфир
Интернет
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Общество
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
Более 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула
Мир
В Казахстане началась эвакуация населения после взрыва на складе
Общество
В Крыму найдут ответственного за подсчет ям на дорогах
Мир
Россиян не было в аэропорту Кабула в момент взрыва
Общество
Убившего студентку Бауманки приговорили к 14 годам строгого режима
Общество
В Подмосковье дали старт строительству 25 новых школ
Мир
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штормовой ветер и сильные осадки ожидаются на территории Челябинской области. Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространил региональный гидрометцентр.

Согласно прогнозам, до конца суток 26 августа, а также ночью и днем 27 августа в Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут грозы. На отдельных территориях вероятно выпадение крупного града, сообщает ИА «Ура.ру». Ветер усилится до 25 м/с.

Согласно прежним прогнозам, аномальная жара должна ослабнуть к выходным. В воскресенье, 29 августа, в регионе похолодает до +14 градусов.

С 27 августа потепление ожидается в регионах Центрального федерального округа. Температура воздуха превысит климатическую норму на 4–5 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021