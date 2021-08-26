Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

Штормовой ветер и сильные осадки ожидаются на территории Челябинской области. Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространил региональный гидрометцентр.

Согласно прогнозам, до конца суток 26 августа, а также ночью и днем 27 августа в Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут грозы. На отдельных территориях вероятно выпадение крупного града, сообщает ИА «Ура.ру». Ветер усилится до 25 м/с.

Согласно прежним прогнозам, аномальная жара должна ослабнуть к выходным. В воскресенье, 29 августа, в регионе похолодает до +14 градусов.

С 27 августа потепление ожидается в регионах Центрального федерального округа. Температура воздуха превысит климатическую норму на 4–5 градусов.