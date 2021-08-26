Тюменца осудили за гибель рабочего при падении бетонной конструкции

В Тюмени вынесен обвинительный приговор в отношении 46-летнего машиниста башенного крана. Из-за ошибки мужчины погиб рабочий на стройке.

Трагедия произошла 16 апреля на месте строительства многоквартирного дома. По данным прокуратуры, машинист выполнял манипуляции башенным краном. Он проигнорировал требования инструкции при подъеме груза, и крановая подвеска зацепила оконную перемычку на 13-м этаже. Бетонная конструкция разрушилась и упала на строителя на выносной площадке. Об этом пишет Megatyumen.ru.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подсудимый признал свою вину и выплатил семье погибшего 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.