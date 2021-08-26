Высокую пожароопасность прогнозируют в лесах Тамбовской области

Жителям Тамбовской области рекомендовали не посещать леса до 13 сентября. В регионе объявлен высокий класс пожарной опасности.

Рекомендацию распространила администрация региона. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Кроме того, до 1 октября в регионе запрещено разводить костры и выжигать праву.

За нарушение правил пожарной безопасности физическим лицам грозят штрафы до 4 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 400 тыс. рублей.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Златоусте (Челябинская область). Высокий риск возгораний прогнозируют из-за жары и ветра. Местным жителям запретили посещать леса.