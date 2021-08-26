Тюменскую область за два месяца посетили 440 тыс. туристов

В Тюменской области установлен новый рекорд по количеству туристов. За два месяца регион посетили 440 тыс. человек.

Наиболее популярным направлением отдыха стали термальные источники. Кроме того, туристы проявляли интерес к набережной реки Туры в Тюмени и экопарку «Затюменский». Часть путешественников приехали в Тобольск, чтобы ознакомиться с духовной и материальной культурой города.

«Два года назад, в 2019 году, в Тюменскую область прибыли 3,2 млн визитеров. А уже к концу текущего года ожидается не менее 2,6 млн гостей», — цитирует портал «Наш город» главу областного департамента потребительского рынка и туризма Марию Трофимову.

Показатели лета 2021 года стали рекордными для периода после пандемии. Трофимова отметила, что в основном в Тюменскую область приезжают жители ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Курганской областей.