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В результате взрыва в Казахстане пострадали более 30 человек

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В результате взрыва на складе воинской части в Казахстане пострадали более 30 человек. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба администрации Жамбылской области, где произошло ЧП.

«В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека», — говорится в сообщении властей в Facebook.

Информации о погибших не приводится.

Отмечается, что вблизи места происшествия перекрыто дорожное движение, а также временно закрыта ведущая к воинской части железная дорога.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части вблизи города Тараз ранее в этот же день. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Прибыли 30 бригад скорой помощи.

Ведется эвакуация населения близлежащих домов.

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