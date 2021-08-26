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Семь домов построили в сгоревшей деревне в Омской области

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Семь домов уже построили для погорельцев из деревни Каракуль в Омской области. Жилье полностью готово к заселению.

Пожар, произошедший 6 мая, уничтожил 14 жилых домов, 11 нежилых построек, а также пять единиц транспорта. В ходе проверки установлено, что в деревне не были обеспечены первичные меры безопасности. Погорельцы получили компенсации в размере от 390 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, для потерпевших удалось собрать почти 7,5 млн рублей из средств правительства региона, Большереченского района, также деньги перечислили президент Республики Татарстан, предприниматели, жители Омской области и турецкие родственники жителей деревни. На текущий момент в Каракуле полностью готовы к заселению семь домов. Еще два дома практически построены. Для десятого дома установлен сруб. Об этом сообщает ИА «Город55».

По словам местных жителей, дома сдаются «под ключ», в них есть мебель.

Уголовное дело по факту пожара было возбуждено по статье «Халатность».

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