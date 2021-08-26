Новую многофункциональную спортплощадку создали в Орловской области

Многофункциональную спортплощадку открыли в Троснянском районе Орловской области. Там обустроили футбольное поле, хоккейный корт, места для игр в баскетбол, волейбол, теннис, а также для занятий на тренажерах.

Стоимость объекта составила 6,5 млн рублей, отмечает InfoOrel.ru. «В пяти районах области в рамках проекта «Народный бюджет» завершается устройство универсальных спортивных площадок. До 2023 года в каждом муниципальном образовании установим площадки комплекса ГТО», — отметил глава региона Андрей Клычков.

Напомним, в Залегощенском районе Орловской области два школьных спортзала отремонтировали по нацпроекту «Образование». В этом году в региональном проекте «Успех каждого ребенка» приняли участие две поселковые школы района — средние общеобразовательные школы №1 и 2. На ремонт было выделено более 4 млн рублей.