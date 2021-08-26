Число погибших при взрывах в аэропорту Кабуле возросло до 15

Не мене 15 человек погибли в результате взрывов, произошедших в аэропорту Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает газета Afghanistan Times.

«По меньшей мере 15 человек погибли и более 30 получили ранения в результате двух взрывов перед кабульским аэропортом», — говорится в посте в официальном Twitter-аккаунте издания.

При этом телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в местной больнице сообщает о не менее чем 70 раненых в результате атак.

В то же время TOLO News со ссылкой на заявления представителя талибов (движение Талибан признано террористическим, запрещено в РФ) сообщает, что в результате взрыва возле кабульской гостиницы «Барон», неподалеку от ворот аэропорта, пострадали по меньшей мере 52 человека. При этом, в сообщении агентства в его официальном Twitter-аккаунте, подчеркивается, что в этом районе произошли два взрывы и в результате второго тоже есть раненые и жертвы, но их количество не уточняется.

При этом NYT сообщает о более чем 40 погибших и свыше около 120 раненых в результате атак.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани.

СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

После этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну. По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в воздушной гавани погибло не менее 50 человек.