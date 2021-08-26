Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в преступлении

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления. Об этом сообщила журналистам в четверг, 26 августа, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Также появились видео со следственными действиями с подозреваемым. В частности, на них показано, как правоохранители вместе с мужчиной спускаются на место, где было обнаружено тело школьницы.

«В ходе допроса он дал признательные показания <...>. Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки», — сказала Петренко.

На допросе мужчина рассказал, что в день убийства, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил девочку на лестничной площадке, заманил ее в квартиру, связал скотчем и расправился с ней.

Тело своей жертвы он несколько дней хранил в холодильнике. Затем он взял с места своей работы, где являлся сборщиком мебели, коробку от бытовой техники, в которую упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем, добавила Петренко.

Подозреваемый отнес и спрятал коробку с телом девочки на берегу озера Оброчное в труднодоступном месте, где ее обнаружили во время поисков.

Мужчине планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»). Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Школьница пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве задержали 40-летнего уроженца города Сургута Виталия Бережного. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой. В квартире мужчины обнаружили половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Как рассказал коллега предполагаемого убийцы, в последнее время в поведении мужчины знакомые начали замечать странности. Он отмечал, что с мужчиной особо никто из коллег близко не общался. Они подозревали, что тот употребляет наркотики.

Похороны убитой в Тюмени восьмилетней девочки состоятся 28 августа.