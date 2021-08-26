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В закупках Театра Ермоловой обнаружили дорогое нижнее белье

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Оказавшийся в центре скандала Театр имени Ермоловой закупил дорогое нижнее белье. Об этом свидетельствует финансовый документ с сайта госзакупок, поступивший в распоряжение «Известий» 26 августа.

Их выход: артисты театра Ермоловой противостоят Олегу Меньшикову
Яблоком раздора стали гонорары худрука

В техническом задании к пошиву костюмов для спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» указано, что главная героиня должна сменить шесть нарядов. Эту роль исполнит актриса Кристина Асмус, которую называют сценической фавориткой худрука театра Олега Меньшикова.

Наряды Асмус обойдутся театру в 540 тыс. рублей. Пятый комплект одежды в программе закупок включает в себя трусы-шорты и кружевное платье. При этом предмет нижнего белья оценивается в 3737 рублей и 50 копеек, а кружевное платье — в 83 191 рубль.

Как рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ уволенная актриса театра Людмила Шмелева, средняя зарплата постоянных актеров театра — 20 тыс. рублей, в то время как приходящие актеры получают гонорары от 100 тыс. рублей и выше за спектакль.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого артисты заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

На следующий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем. Он не стал комментировать увольнения в театре.

23 августа актеры заявили, что хотят проведения проверок в организации. При этом директор театра Сергей Кузоятов в тот же день сообщил, что организация сократит 18 артистов. Информация СМИ о том, что театр якобы планирует уволить 29 сотрудников, не соответствует действительности, отметил он.

В Кремле же заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее, и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в Министерство культуры.

25 августа артисты обратились к главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой за помощью. По их словам, нельзя назвать «кадровыми изменениями» сокращение штата и увольнение около 20 артистов.

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