Россиян не было в аэропорту Кабула в момент взрыва

Граждан России, по данным посольства России в Афганистане, не было на момент взрывов в аэропорту афганского Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», — написала она в своем Telegram-канале.

Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в местной больнице сообщает минимум о 70 пострадавших. Погибли по меньшей мере 13 человек. Среди жертв есть дети. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что среди пострадавших есть граждане США.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва.

Предполагается, что речь идет о терактах. Так, СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по данным источников, произошел в результате подрыва автомобиля.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Об угрозе теракта ранее в этот день предупреждал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.