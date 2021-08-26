Музей народов Поволжья открыли в библиотеке в Ульяновске

Уникальную выставочную зону создали в специализированной библиотеке «Содружество» в Ульяновске. Она дает возможность соприкоснуться с культурами чувашского, татарского и мордовского народов.

Экспозиция состоит из предметов культуры и быта. Так, среди экспонатов есть ткацкий станок, старинные узорчатые вышивки, национальные костюмы.

Как рассказала ulpravda.ru заведующая библиотекой Ольга Юрлова, музей создавали при помощи читателей. Они делились с учреждением «частичками истории своих семей».

Всё это способствует более близкому знакомству с уникальной культурой этносов и диалогу между ними, уверена Юрлова.

Идея превратить библиотеку в центр этнографии появилась в 1988 году. Там появился небольшой фонд сочинений на национальных языках. С годами он пополнялся новыми экземплярами.

Теперь среди томов А. Дюма и И.А. Гончарова можно найти более 200 книг об этнических особенностях разных народов Поволжья.