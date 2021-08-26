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Пациента задержали за попытку устроить драку в мурманской больнице

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О задержании неадекватного пациента в одном из медицинских учреждений областного центра рассказали в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

За помощью к правоохранительным органам обратились сотрудники больницы Мурманска, которые рассказали, что в ночь на 26 августа к ним поступил пациент, который начал вести себя агрессивно, ругался нецензурной бранью, а также пытался устроить драку с работниками медучреждения. Как отмечает ИА FlashNord, мужчина был передан в полицию.

Ранее в петербургской больнице мужчина напал с ножом на двух пожилых людей. ЧП произошло вечером 8 августа в коридоре 1-го нейрохирургического отделения в больнице № 26 в Московском районе города. Один из пациентов, 50-летний мужчина, во время конфликта ранил ножом двух пенсионеров в возрасте 72 и 70 лет. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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