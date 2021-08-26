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Мир
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил в четверг, 26 августа, депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин.

Он напомнил, что первый иск, поданный Медведчуком в июне, был принят к производству ЕСПЧ и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В первом иске политик обвинил действующий на Украине режим в политической мотивации его уголовного преследования.

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«Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. <...> В этот раз речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты», — написал Кузьмин на странице в Facebook.

Ранее, 20 августа, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители завершили расследование уголовных дел в отношении депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака. Отмечается, что Медведчуку, находящемуся под домашним арестом, дадут возможность ознакомиться с материалами дела. Материалы в отношении Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Главу политического совета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу также проходит его соратник Тарас Козак.

Сам Медведчук отметил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые назвал репрессиями и ответом на критику властей.

Глава политической силы также заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины по указанию президента страны Владимира Зеленского.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

В ОПЗЖ назвали продление домашнего ареста политику антиконституционным произволом. В партии отметили, что суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия.

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