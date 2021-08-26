Пентагон подтвердил наличие пострадавших среди американцев при взрыве в Кабуле

Два взрыва произошло у аэропорта Кабула в Афганистане, в результате есть пострадавшие среди американцев. Об этом заявил в четверг, 26 августа, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее СМИ сообщили о том, что при взрывах погибли американские военнослужащие.

«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey был результатом комплексной атаки, в результате которой есть пострадавшие среди граждан США и гражданских лиц», — написал Кирби в своем Twitter-аккаунте.

Он также подтвердил, что второй взрыв произошел рядом с отелем Baron недалеко от места первого взрыва.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошел взрыв. За ним последовал еще один. Эту информацию ранее подтвердило минобороны Турции. Предполагается, что речь идет о терактах. Так, СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В результате происшествия пострадали десятки человек, погибли как минимум 13. Среди жертв есть дети.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Об угрозе теракта ранее в этот день предупреждал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он отмечал, что из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

25 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил намерение Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных 31 августа.