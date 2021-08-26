РФС допустил перенос из Казани матча сборной России против Словакии

Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность переноса матча квалификации чемпионата мира – 2022 между сборными России и Словакии из Казани в другой город. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Такая необходимость возникла после того, как 21 августа Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона.

«Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны», — цитирует Алаева пресс-служба союза.

Генсек РФС также назвал альтернативное место проведения матча.

«В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму, окончательное решение будет принято в ближайшее время», — добавил Алаев.

Встреча с командой Словакии пройдет 8 октября.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря представить доклад о подготовке к проведению ЧМ-2022 по футболу. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и помощник президента Игорь Левитин.