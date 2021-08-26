Прямой эфир
Интернет
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Общество
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
Более 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула
Мир
В Казахстане началась эвакуация населения после взрыва на складе
Мир
Байден отложил встречу с премьером Израиля из-за взрывов в Кабуле
Мир
Взрыв произошел на складе воинской части в Казахстане
Мир
Источник сообщил об ответственности ИГ за взрыв в аэропорту Кабула
Политика
Путин дал ряд поручений по развитию Северной Осетии
Армия
Шойгу заявил о снижении аварийности в ВС РФ на 29% благодаря военной полиции

РФС допустил перенос из Казани матча сборной России против Словакии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность переноса матча квалификации чемпионата мира – 2022 между сборными России и Словакии из Казани в другой город. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

На одном стуле: почему уход Карпина из клуба пойдет на пользу сборной
И кто из иностранных тренеров уже готов заменить его в «Ростове»

Такая необходимость возникла после того, как 21 августа Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона.

«Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны», — цитирует Алаева пресс-служба союза.

Генсек РФС также назвал альтернативное место проведения матча.

«В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму, окончательное решение будет принято в ближайшее время», — добавил Алаев.

Встреча с командой Словакии пройдет 8 октября.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря представить доклад о подготовке к проведению ЧМ-2022 по футболу. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и помощник президента Игорь Левитин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021