Три человека насмерть отравились угарным газом в Астраханской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели трех коммунальщиков в селе в Астраханской области. Предполагается, что мужчины отравились угарным газом.

Трагедия произошла в селе Тумак 26 августа. По данным правоохранительных органов, сотрудники предприятия «Коммунальный ресурс» производили откачку воды в местном колодце. Рабочие использовали помпу, работающую на бензине. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Угарный газ мог накопиться в колодце из-за работы помпы. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту трагедии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В июне в Красноярской области двое рабочих погибли и еще двое пострадали в результате отравления парами метана при проведении очистных работ на коллекторе в городе Бородино. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда.