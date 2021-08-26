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Песков объяснил указ о госслужбе россиян с иностранным гражданством

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Указ о госслужбе россиян с иностранным гражданством ориентирован на очень небольшое количество людей. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — пояснил представитель Кремля.

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Он привел в пример граждан Украины, которые уехали оттуда и хотят устроиться на государственную службу в России. Именно для этих людей, по совам Пескова, было сделано такое исключение.

«Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», — заключил он.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство другого государства, будут приниматься на государственную службу без доступа к гостайне, но при условии, если они не могут отказаться от своего иностранного гражданства.

Невозможность прекращения гражданства другого государства будет устанавливаться решением российского лидера или же комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.

Комиссия при рассмотрении документов будет оценивать причины невозможности прекращения гражданства иностранного государства, в том числе изучать обстоятельства, мешающие этому.

11 июня Владимир Путин подписал закон, дающий право крымчанам, которые по независящим от них причинам не смогли прекратить гражданство Украины, занимать госдолжности в РФ.

30 апреля глава государства подписал закон, регламентирующий запрет для сотрудников госорганов или органов местного самоуправления иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом.

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