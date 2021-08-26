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Суд продлил срок ареста бизнесмену Батурину по делу о попытке мошенничества

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста бизнесмену Виктору Батурину, обвиняемому в попытке мошенничества. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе суда.

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Как рассказали журналистам в суде, в отношении Батурина было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 1 декабря.

Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее, 2 июля, Басманный суд арестовал Батурина до 1 сентября. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело против бизнесмена возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной, в котором сообщалось о попытках предпринимателя «незаконным» образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко».

Батурина основала «Интеко» в 1991 году. Изначально предприятие производило изделия из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве.

Батурин с 1999 по 2005 год являлся вице-президентом компании, но в 2006-м его уволили за растраты. После этого начались судебные тяжбы между братом и сестрой, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд рублей.

В 2011 году бизнесмен попробовал получить 10,8 млн рублей с помощью векселей компании, но был обвинен в мошенничестве, поскольку бумаги признали фальшивыми. По итогу Батурин пробыл в тюрьме с 2011 по 2016 год.

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