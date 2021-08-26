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Почти 80 человек погибли в пожарах в Оренбургской области в 2021 году

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В Оренбургской области с начала 2021 года 79 человек стали жертвами пожаров. Число погибших увеличилось по сравнению с 2020 годом на 5,3%.

Всего в регионе произошло свыше 5,1 тыс. пожаров. Это на 31,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В основном причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем. Также пожары происходят из-за неосторожности при курении, а также нарушения правил безопасности при разведении открытого огня. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Сотрудники МЧС напоминают, что избежать пожара зачастую можно благодаря соблюдению элементарных требований безопасности. В частности, не стоит курить в не подготовленных для этого местах, перегружать электропроводку и уходить из дома, оставив электрические приборы включенными.

23 августа МЧС Оренбургской области сообщило о гибели волонтера при тушении природного пожара. Доброволец работал около села Роптанка.

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