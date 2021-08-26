Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

Знаменитый советский хоккеист, центральный нападающий московского «Спартака» и сборной СССР Владимир Шадрин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает в четверг, 26 августа, пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в заявлении красно-белых.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Владимир Шадрин является двукратным олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, а также чемпионом мира в 1970-ом, 1971-ом, 1973-1975 годах. Хоккеист выступал за «Спартак» с 1965 по 1979 год. В составе команды он трижды выиграл чемпионат СССР, добавляет «Спорт-Экспресс».