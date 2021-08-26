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Жительница Липецкой области перечислила мошенникам 500 тыс. рублей

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В Ельце (Липецкая область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы. 23-летняя женщина оформила кредит и перечислила неизвестным лицам 500 тыс. рублей.

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По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя липчанки злоумышленники якобы пытаются оформить кредит. Чтобы пресечь данные действия, мошенник предложил потерпевшей оформить «зеркальный» кредит. Получив средства, женщина перечислила их на 30 номеров телефонов. Об этом сообщает GOROD48.

После завершения разговоров и перечисления средств жительница Ельца осознала, что общалась не с сотрудником банка. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Татарстане с начала 2021 года мошенники похитили у местных жителей свыше 500 млн рублей.

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