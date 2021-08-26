На Украине попросили продлить транзит российского газа до 2034 года

Транзит российского газа через Украину нужно сохранить как минимум еще на десять лет после завершения в 2024 году текущего контракта с «Газпромом». Об этом сообщил в четверг, 26 августа, гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, в настоящее время отсутствуют гарантии того, что контракт будет продлен. Украина уже ведет переговоры с западными партнерами для предоставления этих гарантий.

«И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года», — сказал Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Он убежден, что 100% заполняемость «Северного потока — 2» позволит российской стороне отказаться от транзита. Макогон уточнил, что Москва не сможет отказаться от транзита при 50% заполняемости.

По подсчетам генерального директора, объем транзита газа через Украину должен составлять как минимум 45–50 млрд куб. м ежегодно.

24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия не заинтересована в том, чтобы прекращать транзит газа через территорию Украины. Он также подчеркивал, что российская сторона всегда выполняла обязательство по доставке газа в Европу, проблемы были у украинской стороны.

За день до этого глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о готовности страны продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой. Ранее Витренко также предполагал, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

28 июля политолог Дмитрий Корнейчук предупредил о дефиците газа на Украине даже при условии сохранения транзита в объеме 15–20 млрд куб. м. Через пару лет, по мнению Корнейчука, Украина будет вынуждена «чуть ли не коленях поползти» к России, чтобы договориться о том, чтобы через ее территорию оставили хоть какой-то транзит газа для того, чтобы поддерживать газоснабжение внутри страны. В противном случае Украина попросту останется без газа, резюмировал политолог.

Как советовал в июне немецкий политолог Александр Рар, если Украина заинтересована в транзите газа через свою территорию, ей нужно установить диалог с Россией — своим «главным клиентом».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.