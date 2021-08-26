Купальный сезон в Липецке закроют 1 сентября

Мэрия Липецка напомнила горожанам о закрытии купального сезона. Спасательные посты прекратят работу 1 сентября.

По данным администрации, работа спасателей завершится на Сокольском, Центральном, Новолипецком и Тракторозаводском пляжах, а также в зоне отдыха на Набережной. Об этом пишет LipetskMedia. С начала лета спасатели оказали помощь почти 40 купальщикам, которые не рассчитали силы, запутались в водорослях или опрокинулись на лодке.

По последним данным, температура воды составляет около 22 градусов. Жителям Липецка, которые решат искупаться в последние дни лета, рекомендовано учитывать возможность снижения температуры.

С начала лета в реке Воронеж, на Силикатных озерах, а также в различных прудах Липецка утонули 15 человек, в том числе трое несовершеннолетних.