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Не менее 10 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула

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Не менее 10 человек погибли в результате взрыва у аэропорта в Кабуле, сообщает 26 августа 18News.

По уточненным данным, среди погибших есть американские военнослужащие.

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Взрыв произошел ранее в этот же день у ворот воздушной гавани. Представитель Пентагона Джон Кирби также подтвердил факт взрыва в кабульском аэропорту. По словам очевидца, между бойцом и коалицией произошла крупная атака смертников и перестрелка из стрелкового оружия. Nелеканал Sky News Arabia со ссылкой на информацию Пентагона отметил, что взрыв произошел в результате атаки смертника.

Телеканал CNN уточнил, что о происшествии уже проинформировали президента США Джо Байдена.

В минобороны Турции утверждают, что взрывов у кабульского аэропорта было два. В то же время французский посол отметил, что был зафиксирован лишь один взрыв, но сохраняется угроза второго.

Обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях. В настоящее время в воздушной гавани сосредоточено большое количество жителей страны, которые надеются покинуть Афганистан. По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в аэропорту погибли не менее 50 человек.

Ранее в этот же день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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