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Посол Франции в Афганистане заявил о возможности нового взрыва в Кабуле

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Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон заявил о возможности нового взрыва у аэропорта в Кабуле. Об этом он написал в Twitter в четверг, 26 августа.

«Я обращаюсь ко всем нашим афганским друзьям. Если вы находитесь рядом с аэропортом, то вам необходимо срочно удалиться от него и укрыться в безопасном месте. Возможен новый взрыв», — написал французский дипломат.

Взрыв произошел ранее в этот день у ворот воздушной гавани. Представитель Пентагона Джон Кирби также подтвердил факт взрыва в кабульском аэропорту. Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на информацию Пентагона отметил, что взрыв произошел в результате атаки смертника.

По предварительным данным, погибли не менее 10 человек, пострадали 15.

Телеканал CNN уточнил, что о происшествии уже проинформировали президента США Джо Байдена. По данным минобороны Турции, погремели два взрыва.

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Также в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт. По его словам, из-за его угрозы западные страны сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 26 августа уточнил, что в результате хаоса, возникшего в аэропорту Кабула на фоне прихода талибов к власти и эвакуации иностранных граждан и войск, погибли не менее 50 человек.

15 августа боевики вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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