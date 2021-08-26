Американские военнослужащие пострадали в результате взрыва у аэропорта Кабула, сообщает 26 августа Fox News со ссылкой на источники в администрации США.

По данным журналистов, ранения получили не менее трех военнослужащих.

Взрыв произошел ранее в этот же день у ворот воздушной гавани. По предварительным данным, произошла атака смертников с последующей перестрелкой. Погибло не менее 13 человек, пострадали 15.

В Пентагоне информацию о ЧП подтвердили. О случившемся уже проинформировали президента США Джо Байдена.

В минобороны Турции утверждают, что взрывов у кабульского аэропорта было два. Турецкие силы не пострадали.

Обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях. В настоящее время в воздушной гавани сострудоточено большое количество афганцев, которые надеются покинуть Афганистан. По данным российского посольства, к 25 августа, из-за различных происшествий в аэропорту погибли не менее 50 человек.

Ранее в этот же день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.