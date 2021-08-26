В Сети опубликовано видео с места взрыва у аэропорта Кабула. На кадрах можно увидеть людей, на одежде которых присутствует кровь, их головы забинтованы.

«Очень шокирующая новость пришла из Кабула. Талибы [сторонники движения «Талибан», признано террористическим и запрещено в РФ] применили тактику взрыва <...> Талибы создают кризис в Афганистане», — написал в Twitter бывший пресс-секретарь национальной безопасности Афганистана Кабир Хакмаль.

Взрыв произошел у ворот воздушной гавани. Представитель Пентагона Джон Кирби также подтвердил факт взрыва в кабульском аэропорту. Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на информацию Пентагона отметил, что взрыв произошел в результате атаки смертника.

Телеканал CNN уточнил, что о происшествии уже проинформировали президента США Джо Байдена.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 августа предупредил, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Также в четверг Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

При этом обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях.

Вместе с тем «Талибан» обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

25 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил намерение Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенные Штаты вывезли 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 26 августа уточнил, что в результате хаоса, возникшего в аэропорту Кабула на фоне прихода талибов к власти и эвакуации иностранных граждан и войск, погибли не менее 50 человек.