Не менее 15 человек пострадали при взрыве у аэропорта Кабула

Как минимум два человека погибли и 15 пострадали в результате произошедшего в четверг взрыва у аэропорта Кабула в Афганистане. Об этом 26 августа сообщает телеканал al-Jazeera.

По их данным, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил, где собирались желающие покинуть Афганистан граждане. Среди пострадавших, по предварительным данным, есть военные США.

Афганский журналист Билал Сарвари в личном аккаунте в Twitter уточнил, что взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта, и сообщил о звуках выстрелов. В Пентагоне уже подтвердили информацию о взрыве. О нем проинформировали президента США Джо Байдена.

Посол Франции в Кабуле Давид Мартинон обратился к афганцам, желающим покинуть страну, с призывом отойти от аэропорта на безопасное расстояние.

«Я обращаюсь ко всем нашим афганским друзьям. Если вы находитесь рядом с аэропортом, то вам необходимо срочно удалиться от него и укрыться в безопасном месте. Возможен новый взрыв», — написал французский дипломат в Twitter.

Взрыв прогремел у аэропорта ранее в этот день. По предварительной информации, террорист-смертник подорвал взрывное устройство у северного входа, после чего началась перестрелка. Вместе с этим минобороны Турции сообщает о двух, а не одном взрыве.

Об угрозе теракта ранее в этот день предупреждал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он отмечал, что из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Вашингтон вывез 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.