Девять детей получили травмы в заброшенных зданиях Иркутской области

В 2021 году девять детей получили травмы во время игр в заброшенных зданиях Иркутской области. Полиция проводит проверки по каждому факту.

Инциденты зарегистрированы в Иркутске, Бодайбо, Тулуне, Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Братском и Нижнеилимском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей не допускать нахождения несовершеннолетних вблизи объектов, которые представляют опасность.

16 августа в Пермском крае бетонная плита рухнула на двоих детей в одном из заброшенных гаражей. До приезда спасателей и врачей местные жители пытались поднять плиту, чтобы ослабить давление. Девочек 2007 и 2008 годов рождения госпитализировали с тяжелыми травмами.