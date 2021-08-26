Свыше 44 км трассы М-4 «Дон» отремонтируют в Краснодарском крае

До конца 2021 года на территории Краснодарского края отремонтируют свыше 44 км трассы М-4 «Дон». Работы запланированы на осень и зиму.

Всего в этом году отремонтируют 182,5 км федеральной трассы. На территории Воронежской области приведут в порядок 10,7 км проезжей части, в Ростовской области — 42 км. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Основная часть ремонта перенесена на конец III квартала и IV квартал 2021 года. Такое решение принято для обеспечения беспрепятственного пропуска автомобилей на морское побережье и обратно. Там, где производственный процесс не может быть прерван, дорожники работают в ночное время или круглосуточно.

В Ульяновской области запланированные на 2021 год дорожные работы завершили более чем на 70%. Работы ведутся на 50 объектах.