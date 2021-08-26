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Талибы опровергли данные о домашнем аресте экс-президента Афганистана
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Экс-министр финансов Афганистана опроверг данные о домашнем аресте Карзая

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«Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) не вводил каких-либо ограничений и не сажал под домашний арест кого-либо из бывших членов правительства Афганистана. Об этом в четверг, 26 августа, заявил «Известиям» экс-министр финансов республики Омар Захилвал.

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«Я подтверждаю, что не было никаких ограничений в отношении бывшего президента [Хамида] Карзая, главы высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, меня лично или любого другого бывшего высокопоставленного правительственного чиновника, все еще находящегося в Кабуле», — подчеркнул бывший министр.

Помимо этого, Захилвал рассказал и о том, что переговоры о формировании совета афганских политиков, которые займутся подготовкой создания инклюзивного правительства, до сих пор не начались, каких-либо разговоров на эту тему с афганскими чиновниками не ведется.

Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о том, что экс-президент Афганистана и глава совета по нацпримирению помещены под домашний арест в Кабуле. Собеседник канала также рассказал, что талибы обезоружили охрану Карзая и конфисковали автомобили. Обыски также прошли в доме Абдуллы. Его также лишили охраны и автомобилей.

При этом официальный представитель политбюро движения «Талибан» Мохаммед Наим опроверг данную информацию, указав на то, что данные об ограничениях в отношении Карзая и Абдуллы являются «пустыми словами».

Накануне лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. Он подчеркнул, что Москва может оказать помощь в проведении «чего-то вроде экстренных мирных переговоров».

23 августа стало известно, что «Талибан» ввел амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани. Представитель талибов тогда сообщил, что вражды между «Талибаном», бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

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